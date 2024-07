Metropolitana M4 chiusa fino a quando | bus tram e percorsi alternativi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 – Lavori in corso sullaM4 di Milano. La linea blu èper lavori e i treni sono sostituiti da bus da oggi, venerdì 19 luglio al 6 agosto. Sono in programma, infatti, ricorda Atm, le ultime fasi di test tecnici in vista dell'apertura completa della linea. Di notte, sono in servizio i bus notturni NM4 come al solito.