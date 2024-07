Meteo in arrivo temporali nel weekend sull’Italia | le previsioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il caldo non da tregua all’Italia, anche se isi fanno via via più presenti sui rilievi alpini e appenninici. In queste ore, stando alle, avremo comunque sconfinamento anche verso le pianure specie sulle regioni di Nord-Est. Con l’delè poi confermata una saccatura atlantica diretta verso il Mediterraneo centrale. Come spiegato dall’Agi, le condizionidovrebbero risultare instabili a partire dal Nord nel corso di domenica 21 luglio con acquazzoni esparsi. Instabilità che poi all’inizio della prossima settimana raggiungerà anche il Centro-Sud accompagnata da un generale calo delle temperature. Ledel CentroItaliano mostrano valori più vicini alle medie del periodo la prossima settimana con caldo dunque più nella norma.