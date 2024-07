Mediterraneo cosa faranno Italpress e l’agenzia marocchina Map

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 luglio 2024)di stampae la Map, Agence maghreb arabe press, hanno sottoscritto una partnership internazionale a Rabat, per potenziare lo scambio reciproco di notizie e migliorare l’informazione sull’area euromediterranea per i rispettivi abbonati.e Map collaboreranno nella condivisione di contenuti editoriali in inglese ed arabo e svilupperanno progetti speciali, organizzando eventi in Italia e Marocco, forum e tavole rotonde sui temi del, un’area geografica sempre più strategica nel panorama geopolitico internazionale. L’accordo è stato siglato da Gaspare Borsellino, direttore di, e Fouad Arif, direttore generale di Map. “Firmare questa collaborazione con la Map, una delle più importanti ed autorevoli agenzie di stampa del, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione”, ha dichiarato Borsellino.