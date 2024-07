Mark Zuckerberg pronto ad acquisire una quota del 5% di EssilorLuxottica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ebbene,sembrerebbe davvero innamorato dei Ray Ban. Secondo quanto riportato da diverse testate (Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal), il capo di Meta (e quindi Facebook, Instagram e Whatsapp) avrebbe preso in considerazione la possibilità di entrare in