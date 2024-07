Mara Venier nei palinsesti Rai oltre a Domenica In con un nuovo programma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alla presentazione deiRai 2024-2025, il nome diè rimbalzato non solo per la conduzione diIn: la zia d’Italia sarà protagonista su Raiuno di unLa conduttrice sarà alla guida de Le Stagioni dell’Amore, unche andrà in onda il sabato alle 14 a partire dal 9 novembre su Raiuno. Il dating show sarà incentrato sulla ricerca dell’amore per la terza età. Come riportato nella nota rilasciata da Ufficiostampa Rai:a novembre unDating dedicato alla terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della gio- vinezza le faccende di cuore.