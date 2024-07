L’ultimo dono di Maria Grazia Mezzo milione di euro in eredità per i malati e chi ha subito violenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)atto di cuore prima di lasciare questa terra: un patrimonio da 550milaa favore della comunità, delle persone fragili e delle donne vittime di. L’acquisto di un’ambulanza da 150milae circa 400milada investire in accoglienza e umanizzazione del Pronto soccorso del Maggiore, oltre a un appartamento da destinare all’accoglienza di donne e minori vittime di. Questo è il lascito al Comune tratto dal testamento diAmato, medico bolognese, a lungo in servizio al reparto traumatologico del Maggiore. L’unica clausola ‘imposta’ da Amato è quella di utilizzare la suaa fin di bene. "Accettiamo di buon grado la responsabilità di rispettare la volontà di questa donna, che è esempio per la comunità", racconta la vicesindaca Emily Clancy.