Locarno alla ricerca del Pardo | in giuria Luca Marinelli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Saranno(in autunno su Sky come protagonista della serie M. Il figlio del secolo dal bestseller di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega), la regista indiana Payal Kapadia, vincitrice dell’ultimo Grand Prix di Cannes con All We Imagine as Light, la produttrice belga Diana Elbaum (Green Border) e l’attore Tim Blake Nelson i componenti della, presieduta dregista austriaca Jessica Hausner, della 77ª edizione delFilm Festival (7-17 agosto). Il cinema italiano sarà in gara con due film: Luce, con Marianna Fontana, diBellino e Silvia Luzi, e Sulla terra leggeri, opera prima di Sara Fgaier con Sara Serraiocco; pre-apertura con il doc Fiore mio di Paolo Cognetti; fuori concorso La vita accanto, con Sonia Bergamasco, di Marco Tullio Giordana che riceverà anche unin omaggiosua carriera.