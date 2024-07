LIVE – Fiorentina-Reggiana 2-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alle 20:00 di oggi, venerdì 19 luglio,scenderanno in campo in occasione della secondadel precampionato viola, l’ultima prima della partenza per l’Inghilterra, dove sono in programma tre test. Raffaele Palladino alza l’asticella e sfida una squadra di Serie B, che l’anno scorso è stata una delle sorprese del campionato cadetto. Tanta curiosità per vedere all’opera Moise Kean, il colpo dell’estate viola fino a questo momento. In attesa di altri rinforzi dal mercato e aspettando il ritorno dei nazionali, Palladino si prepara a sperimentare alcune soluzioni tattiche con il materiale a disposizione. “Quello che voglio è soprattutto mettermi a disposizione della squadra. Sono ambizioso, ma i miei obiettivi sono quelli di un gruppo che vengono prima di quelli personali”, le parole di Kean nella sua prima intervista ai canali ufficiali viola.