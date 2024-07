LIVE – F1 GP Ungheria 2024 | le prove libere 1 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

Il circuito dell'Hungaroring ospita il Gran Premio di, tredicesimo round della stagionedi F1. La tappa magiara è attesissima e si parte con le1 che si terranno alle ore 13:30 italiane di venerdì 19 luglio, si tratta della prima sessione didel fine settimana. La sessione durerà un'ora, terminando di conseguenza alle ore 14:30. Sarà l'occasione per team e piloti di cercare il giusto assetto, di preparare il giro secco da qualifica e di provare il passo gara. Chi sarà il più veloce? Lo scopriremo assieme sul circuito dell'.