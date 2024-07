LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 4-5 quarti di finale Atp Gstaad 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 250 di(terra battuta). Settimo confronto in carriera tra i due, che hanno rispettato il proprio status di testa di serie e sono pronti a contendersi un posto in semicontro Stefanos Tsitsipas. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata sulla Roy Emerson Arena, con inizio fissato non prima delle ore 17.30. COME SEGUIREIN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F54-5 PRIMO SET – Super passante di dritto di, che poi si incita a gran voce. 30-30 PRIMO SET – Comodo e rapido turno di battuta a zero per il nordamericano.