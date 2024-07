Lavoratore Minaccia di Gettarsi dal Ponte per Stipendi Non Pagati | Salvato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'Aquila - Questa mattina a Castel di Sangro, un 40enne originario del Bangladesh hato dida un, tenendo in mano le buste paga, esasperato per non aver ricevuto loo da quattro mesi dall'azienda agricola in cui lavora. Il drammatico episodio è stato segnalato da un cliente della Banca di Credito Cooperativo di Roma, che ha notato l'uomo mentre legava una corda all'inferriata del, avvolgendosela al collo. L'intervento tempestivo dei, dei vigili del fuoco e del personale del 118 ha evitato il peggio, salvando l'uomo dalla disperata situazione. Trasferito prima in ospedale per le cure mediche, il 40enne è stato successivamente portato in caserma dove ha raccontato la sua difficile condizione economica ai, mostrando le buste paga che attestavano il mancato pagamento del suo salario.