La terribile accusa per un 84enne pontino | avrebbe abusato sessualmente della nipote di 12 anni

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un uomo di 84, residente a Latina ed incensurato, è sotto processo in questi giorni con l’di violenza sessuale nei confronti, che all’epoca dei fatti aveva appena 12. L’udienza è fissata per metà novembre davanti al Collegio Penale del Tribunale di Latina. I fatti contestati risalgono al 2021 e sono avvenuti nel capoluogo. Dettagli delle Accuse L’anziano è stato rinviato a giudizio dal giudice Giuseppe Molfese, che ha accolto la richiestapubblica. Sono due gli episodi contenuti nel capo di imputazione, con l’aggravanteminore etàparte offesa e del vincolo parentale. Incidente Probatorio Nel febbraio 2022, si è svolto un incidente probatorio in modalità protetta davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario.