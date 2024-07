La Campania abolisce il certificato per il rientro a scuola dopo 5 giorni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio regionale dellaha abolito, nella seduta di ieri, l’obbligo delmedico per iloltre i cinquedi assenza per malattia. Un provvedimento salutato con favore dai pediatri. “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale delladella legge chel’obbligo delmedico per la riammissione acinquedi assenza per malattia”, dichiara Antonio D’Avino, Presidente nazionale della Fimp, la Federazione italiana medici pediatri. “Questa norma – aggiunge – è frutto dell’impegno sinergico portato avanti con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e con il consigliere regionale Bruna Fiola, che ringrazio per la continua attenzione rivolta ai bisogni dei bambini e degli adolescenti campani.