Kalmar-Djurgarden sabato 20 luglio 2024 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 19 luglio 2024) Continua a stentare ildi Laon, che nell’ultimo turno ha ceduto il passo al Brommapojkarna ritornando in piena zona retrocessione, con appena 13 punti raccolti in 14 giornate di Allsvenskan. La sfida di oggi contro ildunque non parte sotto i migliori auspici: i ragazzi di Bergstrand infatti sono la seconda forza del campionato a -4 dal Malmo capolista dopo aver InfoBetting: Scommesse Sportive e