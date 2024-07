Jennifer Lopez e Ben Affleck il secondo anniversario di matrimonio è stato da separati

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lei lo ha trascorso negli Hamptons, dove è in vacanza già da qualche giorno, lui in California. Dopo aver messo in vendita la casa di Beverlty Hills, sembrano davvero poche le speranze di un lieto fine per l'unione dei Bennifer