Israele Aja | Illegale occupazione nei territori palestinesi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Corte internazionale di Giustizia in una sentenza non vincolante dal punto di vista giuridico: "Risarcisca danni". Netanyahu: "Ebrei non sono conquistatori nella loro terra" La Corte internazionale di Giustizia ha stabilito, in una sentenza non vincolante dal punto di vista giuridico, che la presenza continuativa dineie che