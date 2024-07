Indire al via il riordino | via il presidente arriva il commissario straordinario Ok al nuovo Statuto e focus su innovazione e valutazione Cosa prevede il Dl Scuola

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'articolo 7-bis al Decreto, approvato alla Camera, introduce un importantedell', l'ente di ricerca che svolge un ruolo cruciale nel panorama scolastico. L'obiettivo è quello di adeguare l'Istituto alle nuove esigenze del sistema educativo, puntando su, ricerca e supporto alle scuole. L'articolo, al via il: via ilil. Ok alsuil Dl