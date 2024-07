In vetta al gusto e sostenibilità Ritter Sport rinnova partnership con Rifugi Lombardia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’amore per la natura e l’impegno per la salvaguardia del Pianeta accomunano gli intenti dell’azienda familiare AlfredGmbH & Co. KG a quelli disti ed escursionisti– l’iconico cioccolato dalla forma quadrata – è da sempre per tutti sinonimo di qualità, praticità, colore e anche montagna. Il legame di