In Lombardia oltre mille casi covid nell’ultima settimana | è la regione con più contagi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 – Prima in Italia per numero di: inè tornato ilsono stati censiti più diin, precisamente 1.761. Segue il Lazio con 1.627 e Campania con 1.483. In totale, nellache va dall’11 al 17 luglio, in Italia si sono registrati quasi 9mila(8.942): i morti sono 40, contro i 33 dellaprecedente (il 21% in più). Il bollettino aggiornato del ministero della Salute sull'andamento dinel Paese dichiara anche che il tasso di positività a livello nazionale è pari a 11,2% - calcolato su un totale di 79.967 tamponi eseguiti (erano 76.532 la scorsa) - e sale di 4 punti percentuali rispetto a quello dei 7 giorni precedenti (7,2%).