(Di venerdì 19 luglio 2024) Per Joe Biden fine corsa nel weekend. Si moltiplicano le voci contro l'attuale presidente degli Usa e sta spingendo per un suo passo indietro anche Barack Obama. L'inquilino della Casa Bianca ormai sta per mollare, viste le enormi pressioni dei dem, che hanno capito che non ha speranze contro Donald Trump.