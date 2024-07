Il Milan annuncia l' arrivo di Morata avrà la maglia numero 7

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per l'attaccante spagnolo contratto fino al 2028 con opzione per un altro annoO - Alvarotorna in Italia ma stavolta per indossare ladel. Dopo le due esperienze alla Juventus, il 31enne attaccante spagnolo lascia l'Atletico Madrid e approda ufficialmente in rossonero: cont