Il discorso di Donald Trump alla convention repubblicana 

Leggi tutta la notizia su internazionale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Durante il giuramento come candidato repubblicano alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, l’ex presidenteha sfoggiato una benda bianca sull’orecchio destro, come a sottolineare la sua sorprendente capacità di trasformare le avversità in successi. Leggi