I fiorentini furono salvati dal dì di festa

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alberto Marcolin era caporedattore de La Nazione nei giorni dell’alluvione. In seguito fu anche vicedirettore e condirettore del giornale, oltre a essere stato lo storico responsabile della scuola di giornalismo del nostro gruppo editoriale. E’ scomparso nel 1997. Di quel giorno terribile dell’alluvione, scrisse un ricordo dettagliato per un inserto speciale uscito nel 1989 con una considerazione lucida: "Era(il 4 novembre): fu la salvezza per centinaia o forse migliaia diche erano ancora a letto anziché per le strade, dove sarebbero stati sepolti dalle acque del fiume che uscirono con una velocità spaventosa e una forza dirompente". Marcolin racconta anche la storia del famoso titolo “L’Arno straripa a Firenze“. "Per fare il titolo avevamo avuto anche il confronto con il sindaco Piero Bargellini.