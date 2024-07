Highlights Nadal-Navone quarti di finale Atp Bastad 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Glicompleti del match tra Rafaele Mariano, valevole per ididell’Atp 250 di. Vittoria epica da parte del maiorchino, capace di imporsi con il punteggio di 6-7 7-5 7-5 dopo 3h59? di gioco in quella che è stata la seconda partita più lunga della sua carriera al meglio dei tre set. In semise la vedrà contro il croato Ajdukovic, proveniente dalle qualificazioni. Di seguito ilcon glidi. TABELLONE MONTEPREMIdiAtp) SportFace.