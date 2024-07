Guasto alla linea ferroviaria circolazione nel caos Treni in ritardo e disagi a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 –nele forti ritardi per unnei pressi della stazione diRovezzano. I problemi sono cominciati intorno alle 8,30, quando i tecnici sono intervenuti per risolvere alcune criticità sullaelettrica. IAlta Velocità e Intercity sono stati instradati sullaconvenzionale-Roma ed hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. IRegionali hanno invece subìto limitazioni di percorso o cancellazioni ed anche in questo caso hanno accumulato ritardi superiori ai 90 minuti. Attivate corse con bus tra Pontassieve eSanta Maria Novella. La stazione centrale disi è riempita di turisti e pendolari in attesa di salire sui