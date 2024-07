Giulia Salemi incinta di Pierpaolo Pretelli l’annuncio sui social | Lo abbiamo cercato e voluto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024)disuiaspettano il loro primo figlio: lo hanno annunciato i diretti interessati con un post congiunto pubblicato su entrambi i profili. La coppia, nata al Grande Fratello Vip, ha infatti pubblicato una serie di foto in cui la conduttrice e modella mostra il pancino. “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita – si legge nel post – Desiderato,, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te”.