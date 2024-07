Giornate degli autori la 21ma edizione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 19 luglio 2024) É stato presentato oggi nel corso della conferenza stampa il programma della ventunesimadelleche si svolgerà nell’ambito dell’81 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2024. Quanti film saranno in concorso? 10 film in concorso, 1 film di chiusura fuori concorso, 5 eventi speciali e 3 cortometraggi (due per il progetto Women’s Tales e uno in omaggio alla vincitrice dellenel 2022), tutti in anteprima mondiale in Sala Perla in accordo con la Mostra.