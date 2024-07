Giochi di Parole puntata 17 | quando Dio sale sul podio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non c’è più religione, e nel caso della scuola italiana spesso non c’è più neanche educazione fisica. Ma è sicuramente ben presente fin dagli albori la religione neiOlimpici, non solo perché le prime gare nell’antichità furono disputate proprio come tributo a una divinità come Zeus, e il nome stesso delle Olimpiadi rimanda al monte degli dèi greci. In realtà anche in tempi come quelli moderni, sicuramente più laici, il peso delle convinzioni religiose degli atleti è stato importante: tra rifiuti a gareggiare nei giorni dedicati al Signore e rispetto variabile delle imposizioni del dogma, in base a un opportunismo da medaglia, sono molte le storie in cui preghiera e sforzo atletico si mescolano con risultati contraddittori. E in fondo lo stesso De Coubertin era animato da uno spirito evangelizzatore.