Fred De Palma pubblica il nuovo singolo Passione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali ildiDedal titoloDe, il re italiano della latin music e uno dei primi ad essere entrato nel mercato delle hit estive del nostro Paese, è pronto a tornare: è disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali il suo(Warner Music Italy),to dopo aver aperto la stagione estiva con Notte cattiva feat. Gué. Prodotta da Jvli,è una bachata tutta da ballare, in cuiDeracconta un sentimento romantico, quello dell’amore più profondo, che si rivela attraverso ladi una relazione ormai finita, paragonata ad un fiore che muore nel silenzio, e che lascia il cantante con la sensazione di avere un pugnale dentro al cuore quando ripensa ai momenti trascorsi insieme alla donna amata.