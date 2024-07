Francesco Chiofalo si sfoga | Sono 15 anni che vado avanti senza saper fare niente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ospite al Talking Barber Podcastsi è lasciato andare a forti dichiarazioni che hanno infiammato il web diventando virali nel giro di pochissime ore.e le parole contro gli influencer L’ex volto di Temptation Island si è focalizzato nel suo intervento raccontando il mondo degli influencers nel quale è tra i personaggi più conosciuti e seguiti. “Lenticchio” in particolare ha rilasciato delle affermazioni dure nei confronti dei colleghi ed anche verso se stesso: “La mia categoria è costellata di persone che voglionoi fenomeni sulla base diquasi 15cheballare, suonare, cantare, recitare: e non è facile avere una carriera così lungaun ca**o. Il problema è che i miei colleghi sta cosa non la capiscono Si atteggiano come se sapesseroqualcosa sti influencer.