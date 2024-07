Forte pioggia e grandinate in arrivo | allerta gialla a Milano e in gran parte della Lombardia Monitorati Seveso e Lambro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)– Dopo il caldo che non lascia tregua tornano i temporali sulla regione, a causa di una saccatura che transiterà a Nord dell'arco alpino tra il pomeriggio e la serata di oggi, venerdì 19 luglio. A seguito delle previsioni è stata disposta l’per maltempo, che interesseràdel territorio regionale,compresa. Il Centro Monitoraggio Rischi NaturaliRegioneha diramato un'(ordinaria) per temporali dal pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, fino alle ore 6 di domani. Il Centro Operativo Comunale (COC)Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumie per coordinare gli eventuali interventi in città.