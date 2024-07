Fitto | Io commissario? Ora continuo a lavorare sul Pnrr

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il ministro RaffaeleROMA – “Sono qui oggi per un convegno di Coldiretti, dove parleremo dele del lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo”. Il ministro per gli Affari europei Raffaeleha glissato così rispondendo a chi gli domandava se sarà lui ileuropeo italiano. Ma eventualmente sarebbe pronto? “Io non sono abituato a ragionare né con i se né con i ma, è un tema che riguarda il lavoro che il governo porterà avanti. Il mio lavoro in questo momento continua sulla base delle gravose deleghe che il presidente del Consiglio mi ha assegnato”, ha replicato arrivando all’assemblea di Coldiretti.