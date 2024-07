F1 Libere 2 Ungheria | round a Norris

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si corre velocissimo, è proprio il caso di dirlo, in questo Mondiale 2024 di Formula 1 che nelle sue ultimissime uscite ha regalato, a tifosi e addetti ai lavori, una novità che non si palesa da diversi anni, ormai. La Red Bull, assoluta dominatrice delle ultime annate e leader comoda della due classifiche iridate grazie anche a un Max Verstappen che sembra essere il pilota migliore del Circus, appare in leggera (ma reale) difficoltà. La scuderia del Toro non ha certamente brillato nelle ultime uscite di Austria e Gran Bretagna che hanno regalato vittorie molto importanti alle Mercedes guidate da George Russell e Lewis Hamilton. Dietro alle Frecce d’Argento, le prestazioni più continue sono state messe insieme dalla McLaren, mentre la Ferrari arranca, ancora, tremendamente nonostante il terzo posto di Carlos Sainz al Red Bull Ring.