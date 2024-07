F1 cosa è successo a Leclerc | altro errore pesante nelle libere in Ungheria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si è chiuso nel peggiore dei modi il venerdì di Budapest per Charles, che ha dovuto abbandonare dopo una ventina di minuti la seconda sessione di provedel Gran Premio d’2024, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fatale un incidente in curva 4 che ha danneggiato la sua SF-24, provocando anche una bandiera rossa e complicando il programma di lavoro della Ferrari. Il monegasco della Rossa, terzo in FP1 a quasi tre decimi dal miglior tempo del compagno di squadra Carlos Sainz, ha perso il controllo della macchina sul cordolo all’esterno di curva 4 finendo in testacoda e andando a sbattere in maniera abbastanza violenta contro le barriere dalla parte opposta della pista. Nessuna conseguenza fisica per il pilota, che ha però dovuto rinunciare alla simulazione di qualifica con gomme soft e al long-run di fine turno.