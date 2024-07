F1 Charles Leclerc a muro all’Hungaroring Venerdì da dimenticare per il ferrarista – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ha poca voglia di sorridereal termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il pilota del team Ferrari ha concluso dopo pochi minuti il suo pomeriggio magiaro, nel modo peggiore possibile. In uscita da curva 4, infatti, il monegasco è salito sul cordolo con la sua SF-24 e ne ha perso il controllo. Il suo tentativo di riprendere la vettura ha peggiorato la situazione, con la monoposto del Cavallino Rampante che è finita in testa-coda, prima di andare a impattare contro le protezioni della pista. Un “botto” che è proseguito per diverse centinaia di metri e che ha portato danni alla vettura numero 16. Rottura dell’ala anteriore e altre ammaccature su fiancata e retrotreno.