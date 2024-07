Estate e alimentazione tutti i consigli del nutrizionista

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’porta con sé lunghe e calde giornate al mare o in montagna, ma anche temperature elevate, sudorazione abbondante e quella voglia di lasciarsi andare a sgarri ed eccessi alimentari. In questo articolo del magazine di DiLei non vieremo regimi alimentari stringenti o protocolli da fame per perdere qualche chilo di troppo, bensì fornire alcuniper un’sostenibile da seguire per tutta l’. Se si è arrivati con qualche chilo di troppo alla prova costume, sarà inutile sottoporsi a digiuni o altre pratiche che risulterebbero poco salutari e anacronistiche per un mese di svago e spensieratezza. Allo stesso modo, per chi ha seguito una dieta e un regime di vita sano ed equilibrato per tutto l’anno, può aprirsi lo spiraglio per allentare un pò la presa e far riposare corpo e mente.