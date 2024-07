Esodo estivo 2024 Anas sospende quasi mille cantieri

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ridotto di oltre il 70% il numero deipresenti lungo la propria rete stradale e autostradale relativi a 1.278 interventi attivi per lavori di manutenzione ROMA – In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’(Gruppo FS Italiane) per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale rimuoverà dal 27 luglio al 3 settembre 906, il 70% deiad oggi attivi (1278). “In vista dell’– ha spiegato l’Amministratore Delegato Aldo Isi – abbiamo potenziato i presìdi su tutto il territorio nazionale e limitato la presenza deicon l’obiettivo di rendere più agevole e sicuro per tutti gli utenti il viaggio lungo gli itinerari di breve, media e lunga percorrenza della nostra rete”. Lungo la reteper l’ultimo weekend di luglio è atteso traffico in costante aumento.