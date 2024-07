Ermal Meta porta Buona Fortuna a Valdichiana Village

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Summer Nights 2024 a: appuntamenti imperdibili ad ingresso libero con i migliori artisti del panorama musicale italiano che si raccontano e ripercorrono i loro più grandi successi. Shopping a prezzi scontati con oltre 130 punti vendita aperti fino alle 23 in un ambiente unico e “à la page”, quello della Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar). Dopo i Tiromancino di Federico Zampaglione, un’altra straordinaria serata con uno dei più imnti e apprezzati cantautori del panorama musicale italiano: sabato 20 luglio alle 21 il secondo grande evento dell’estate a, con la partecipazione di. “Radio Subasio Music Club live”, un appuntamento in parole e musica, format ormai consolidato e apprezzato, vedrà salire sul palco in Piazza Maggiore il cantautore italo-albanese intervistato da Katia Giuliani.