Elegia Lodigiana | ai Giardini Barbarossa il reportage dalla provincia di Gabriele Cecconi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lodi – Il Festival della Fotografia Etica si apre ancora di più alla città. È stata installata ai, Viale IV Novembre, la mostrao, meglio, la versione ridotta «estiva», esposizione che è all'interno di Lodi al Sole. Rimarrà fino al primo settembre. La scelta di farla in esterno è proprio per rendere più visibile possibile le foto, estendendo il successo della mostra, che era parte centrale nello scorso Festival della Fotografia Etica. Il tutto è frutto del lavoro del fotografo professionista, reportagista di fama mondiale, con esperienza su tematiche ambientali, che ha passato 6 mesi nel Lodigiano e ha fatto scatti che sorprendono, mostrando luoghi familiari dellache non si riconoscono.