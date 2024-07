E davanti ai cancelli scatta la protesta Un’ora di stop per gli accordi mancati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024)aiuna rappresentanza di operai in sciopero. L’amministratore delegato Roberto Cingolani si è fermato a parlare con alcuni rappresentanti delle rappresentative sindacali Fim, Fiom e Uilm. La mobilitazione, che ha previstodi sciopero ieri, proseguirà oggi in diverse fasce orarie riunendo i partecipanti el piazzale antistante la palazzina della direzione. Al centro dellail nulla di fatto per l’ultima fase della procedura di soluzione dei conflitti collettivi prevista dal contratto integrativo Leonardo: la cosiddetta procedura di raffreddamento. La mobilitazione riguarda le problematiche già evidenziate da Fim Cisl e Fiom Cgil, rispetto alle mancate risposte dell’azienda in riferimento all’aggiornamento sulla trattativa del nuovo obiettivo, situazione di tensione nei reparti produttivi, parcheggi, spazi uffici e spogliatoi.