Dodici ore di Rovine&Ripari Guido Guidi a Demanio Marittimo

(Di venerdì 19 luglio 2024). KM-278 è una maratona dedicata alle arti, all’architettura, al design curata da Cristiana Colli e Pippo Ciorra. La XIV edizione torna oggi e, come ogni anno, si svolge sulla spiaggia di Marzocca di Senigallia: 12 ore ininterrotte (6 pm/6 am) per connettere per una notte la spiaggia di Marzocca con le grandi questioni contemporanee e con le voci di chi le affronta dai punti di vista del progetto, del paesaggio, della tecnologia, dell’arte. Il tema di questa 14ª edizione è Rovine&Ripari: da un lato una produzione accelerata di rovine, prodotte da guerre e catastrofi, dall’altra il bisogno di trovare forme di riparo e protezione per comunità e individui sempre più fragili. Ilsi apre come sempre con l’omaggio al Maestro del Territorio: quest’anno è, in onore del quale il MAXXI di Roma prepara per fine anno una grande retrospettiva.