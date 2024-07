Da Lourdes arriva la richiesta che fa discutere | i mosaici di Rupnik vanno rimossi

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 19 luglio 2024) Larivolta alla Diocesi di, è tornata a far parlare del caso. Il noto Santuario è adornato con le opere dell’ex gesuita accusato di abusi. Per rispetto alle vittime? Da più di due anni è nota la triste vicenda che coinvolge l’artista sloveno, ma più ancora un numero non ancora L'articolo Dalache fa: idiproviene da La Luce di Maria.