Cybersicurezza Tinexta Cyber | Dispositivi dei clienti delle banche italiane minacciati dal trojan Copybara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una variante delsta cominciando a minacciare ideiattraverso tecniche sofisticate di social engineering. Con possibili rischi in aumento di compromissionecredenziali bancarie in vistavacanze estive, quando tradizionalmente l’utilizzo di carte e home banking per i pagamenti online conosce un’impennata.