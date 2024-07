Covid dati ultima settimana | cresce incidenza Rt sopra soglia epidemica

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) – In Italia, nelladall'11 al 17 luglio, l'di"è pari a 15 casi per 100mila abitanti: in lieve aumento rispetto allaprecedente, pur rimanendo bassa (9 casi per 100mila abitanti nella4-10 luglio". L'delle infezioni diagnosticate e segnalate appare "in lieve aumento nella maggior parte delle regioni/province