Cosa ci dice sul futuro del paese l’interesse di Zuckerberg su EssilorLuxottica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 luglio 2024) Meglio gli occhiali del metaverso, meglio la manifattura italiana che la realtà virtuale. Deve aver pensato così Mark Zuckeberg se è vero, come hanno anticipato Financial Times e W Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti