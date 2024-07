Corruzione | oggi l' interrogatorio di Toti in videoconferenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Genova, 19 lug. (Adnkronos) - E' il giorno dell'di garanzia per Giovanni, il governatore ligure ai domiciliari perdallo scorso 7 maggio e che da ieri deve rispondere di una nuova misura cautelare con l'accusa di finanziamento illecito legato alla campagna per le elezioni comunali del 2022 vinte dall'attuale sindaco Marco Bucci (non indagato). Il presunto accordo illecito - per un valore di circa 55mila euro - si sarebbe realizzato attraverso spot elettorali pagati, secondo l'accusa, sottobanco da Esselunga (estranea ai fatti) e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo. Un'intesa sospetta per cui sono indagati, per lo stesso reato, anche l'ex braccio destro diMatteo Cozzani e l'ex consigliere di Esselunga Francesco Moncada interessato ad avere un occhio di riguarda daper velocizzare le pratiche per l'apertura di due punti vendita.