Coppia omosessuale presa a cinghiate calci e pugni | la denuncia di Gay Center Le immagini della violenta aggressione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024). Il tutto in mezzo alla strada. È lasubita da unagay a Roma in zona Eur. Are il fatto il Gayche ha condiviso anche il video reso pubblico da Gay Help Line. Ad aggredire laun gruppo di persone, tre uomini e una donna. “Ancora altre aggressioni contro Lgbt+ segnalate al servizio Gay Help Line 800 713 713 – sottolinea il Gayin una nota – I due ragazzi sono stati aggrediti lo scorso weekend alle 4 di notte dopo una serata Lgbt+ a Roma. Mentre attraversavano la strada, mano nella mano, un’auto ha tagliato loro la strada per poi fermarsi. Un grido di uno dei due ragazzi, spaventato, ha scatenato la violenza. Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall’auto e li hanno picchiati, gridando insulti omofobi, senza che nessuno intervenisse, se non per filmare l’accaduto”.