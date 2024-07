Come far durare il trucco in estate

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le temperature roventi di questo periodo posson bastare a farci desistere dall'utilizzare il make-up? Certo che no! L'rappresenta di certo un vero banco di prova per chi ama cimentarsi con pennelli e cosmetici, ma la sfida contro il caldo è aperta. Ecco cosa fare per far sì che non coli via tutto: parole d'ordine fissa e rinfresca