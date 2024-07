Choc in carcere detenuto sgozza compagno di cella

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'omicidio neldi Salerno: 30enne soccorso e trasferito in ospedale, dove è deceduto Lite tra compagni dito e ucciso.neldi Salerno, dove ieri sera gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti per sedare la violenta lite scoppiata in unatra due detenuti magrebini. Ad avere la peggio