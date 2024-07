Ceo Crowdstrike' il difetto è stato identificato e corretto'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) "sta collaborando attivamente con i clienti colpiti da unriscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco. Il problema è, isolato ed è stata distribuita una correzione". Lo twitta su X il ceo di Crowstrike, George Kurtz, a proposito delle interruzioni registrate da Microsoft. Il titolo della società di sicurezza informatica è arrivato a perdere il 20% nel pre-market a Wall Street e adesso lascia sul terreno il 15,9%.